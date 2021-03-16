Россиян предпредили о риске роста цен на пшеницу и овощи

Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники «Асход» заявила, что повышение утильсбора на спецтехнику приведет к дополнительным издержкам производителей. Об этом сообщают «Известия».

Организация направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором выступила против данной меры.

Авторы обращения отметили, что все это могло быть уместно в условиях обилия импорта и затоваренности российских заводов. Но на сегодняшний день техника в России раскуплена, а доля импортных машин устойчиво сокращается.

«Например, по новым правилам утильсбор для мощных тракторов увеличится на 3–4 млн рублей (10–15%). Среди расходов колхозников техника составляет 10–12%. Если она в итоге подорожает на 10–15% в среднем, то получится эффект роста цен до 1,5% на сельхозпродукцию», — заявил председатель правления ассоциации «Асход» Александр Алтынов.

По мнению Минпромторга, увеличение утильсбора будет способствовать положительному влиянию на отрасль, в том числе обновится парк отечественной техники.

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