Биткойн растет более чем на 5%

Биткоин показал рост на 5,1% и достигал стоимости в $51,302 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

По данным на 03:07 мск, курс биткойна находился на уровне $51,018 тыс. (+3,85%).

Ранее биткоин рос в цене более чем на на 10%.

Биткоин резко пришел в движение во второй половине декабря 2020 года. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в $20 тыс., державшийся с 2017 года. С тех пор она активно растет.