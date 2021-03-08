Биткойн растет более чем на 5%
Максимс Краюшкинс
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Биткоин показал рост на 5,1% и достигал стоимости в $51,302 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.
По данным на 03:07 мск, курс биткойна находился на уровне $51,018 тыс. (+3,85%).
Ранее биткоин рос в цене более чем на на 10%.
Биткоин резко пришел в движение во второй половине декабря 2020 года. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в $20 тыс., державшийся с 2017 года. С тех пор она активно растет.
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