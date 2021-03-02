Спрос на летний отдых в РФ среди россиян вырос в полтора раза по сравнению с предыдущими годами. Об этом в интервью РБК рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Лето в России бронируется [для отдыха], ну, наверное, в 1,5 раза больше по объемам, чем было в предыдущие годы», — сказала она.

По ее словам, летний отдых в России, вероятно, подорожает.

Ранее россияне рассказали, куда хотели бы поехать весной.