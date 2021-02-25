В МИД России призвали снизить роль «токсичного» доллара во всех операциях

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию РФ от финансовой системы США. Об этом сообщает Bloomberg.

«Нам необходимо огородить себя от финансовой и экономической системы США с тем, чтобы устранить зависимость от этого токсичного источника постоянных враждебных действий. Нам нужно снизить роль доллара во всех операциях», — сообщил Рябков.

Однако конкретные меры для снижения зависимости России от американской валюты он не назвал.

Сергей Рябков отметил, что напряжение в отношениях России и США нарастает. Также он добавил, что подобные меры в первую очередь связаны с намерениями президента США Джо Байдена расширить антироссийские санкции.

Ранее Минфин России заявил о включении китайского юаня и японской иены в валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ).