Китай объявил о полной победе над бедностью

Китай смог полностью преодолеть бедность — почти 100 млн жителей выведены из состояния нищеты, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Сообщает агентство «Синьхуа».

«Благодаря усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа наша страна одержала полную победу над бедностью», — заявил Си Цзиньпин.

Он также отметил, что за последние восемь лет страна инвестировала в борьбу с бедностью около $246 млрд. При этом из состояния нищеты и бедности совместными усилиями партии и народа удалось вывести 98,9 млн сельских жителей и 128 тыс. деревень.

«С такими успехами Китай создал еще одно чудо, которое останется в истории», — добавил Си Цзиньпин.

Ранее Росстат сообщил о сокращении числа бедных в России.