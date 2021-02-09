В Минэкономразвития рассказали, что повлияло на ускорение инфляции в РФ

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что несколько волн ослабления рубля, а также рост цен на мировых рынках повлияли на ускорение инфляции в России, передает ТАСС.

По его словам, первая волна ослабления рубля в полной мере проявилась к концу осени, когда потребительский спрос восстановился. Тогда на это наложилась вторая волна, поэтому и перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался на ноябре - декабре. Также на инфляции отразился рост цен на мировых рынках.

«Увеличились закупки крупнейших стран — импортеров продовольствия. По зерну, кукурузе, сое мы видим кратное увеличение закупок с целью формирования дополнительных запасов в этих странах», — продолжил министр.

Кроме этого, свою роль сыграла «ультрамягкая денежно-кредитная политика во многих странах», в том числе скупка центральными банками финансовых активов, уточнил Решетников.

«Все эти средства в конечном итоге сформировали большой спекулятивный капитал, он пришел на рынок биржевых товаров, разогрел спрос», — сказал министр, добавив, что в итоге этих факторов волатильность цен существенно увеличилась.

Ранее Росстат сообщал, что в России инфляция по итогам 2020 года составила 4,9%.