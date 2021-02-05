Мошенники начали предлагать россиянам «выплаты» от имени ЦБ

Мошенники начали от имени Банка России предлагать россиянам выплаты, якобы направленные на поддержку в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Злоумышленники распространяют данные о «выплатах» под видом рекламы в социальной сети Facebook, при этом в публикациях используется символика Центробанка. При переходе по указанной в рекламе ссылке открывается фейковый приказ о единоразовой выплате, указано в сообщении.

Размер такой «поддержки» якобы составляет от 1,5 до 5 тысяч рублей на каждого члена семьи и зависит «от потребностей» получателя. Далее мошенники предлагают ввести данные карты, в том числе CVC-код.

В Центральном Банке подтвердили, что этот сайт является мошенническим, в настоящее время ведутся действия для его блокировки.

Ранее в России выявили новую схему мошенничества, согласно которой злоумышленники под видом логистических компаний рассылают людям на почту фишинговые сообщения, где просят доплатить небольшую сумму из-за якобы непредвиденных расходов.