Индексы Нью-Йоркской биржи выросли на фоне инаугурации Байдена

Биржевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже подросли на фоне инаугурации Джо Байдена, свидетельствуют данные площадки.

Так, индекс Dow Jones вырос на 0,72% и достиг отметки 31 158,75.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, поднялся на 1,26%, до 3 847,10.

Индекс Nasdaq вырос на 1,77%, до 13 430,48.

В среду, 20 января состоялась торжественная инаугурация Джо Байдена. Он стал 46-м президентом США, сменив на этом посту Дональда Трампа.