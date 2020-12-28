Названы самые популярные товары у россиян в 2020 году
Катерина Медведева
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Аналитики сайта «Авито» перечислили самые популярные покупки россиян в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.
Из-за пандемии коронавируса самыми популярными товарами этого года предметы для дома, удаленной работы и активного отдыха в домашних условиях.
Согласно исследованию, самыми актуальными позициями для россиян стали маска, диван, телевизор, холодильник, игровая приставка PlayStation 4, ноутбук, стол, iPhone, велосипед и кроссовки.
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