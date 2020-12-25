Песков переадресовал кабмину вопрос о росте теневого сектора экономики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о росте теневого сектора экономики на 6% кабмину.

По его словам, наблюдать за этим в Кремле невозможно.

«Это в правительстве фиксируют», — произнес он.

Песков также добавил, что данную тенденцию практически в режиме онлайн видят налоговые органы.

По его мнению, для вывода бизнеса из теневого сектора люди должны работать, зарабатывать деньги и платить налоги, и добавил, что система позволяет это все администрировать.

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