Песков переадресовал кабмину вопрос о росте теневого сектора экономики
Елизавета Мележенкова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о росте теневого сектора экономики на 6% кабмину.
По его словам, наблюдать за этим в Кремле невозможно.
«Это в правительстве фиксируют», — произнес он.
Песков также добавил, что данную тенденцию практически в режиме онлайн видят налоговые органы.
По его мнению, для вывода бизнеса из теневого сектора люди должны работать, зарабатывать деньги и платить налоги, и добавил, что система позволяет это все администрировать.
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