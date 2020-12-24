Доллар снизился до 75,02 рубля, евро укрепился до 91,55 рубля

Рубль в начале дня мало меняется на фоне грядущего католического Рождества на Западе, следует из данных Мосбиржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск снизился на 6 коп., до 75,02 руб., курс евро повысился на 6 коп., до 91,55 руб.

Стоимость нефти Brent выросла на 0,3%, до 51,38 доллара за баррель.

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