ФАС обнаружила нарушения антимонопольного законодательства в работе Booking

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что компания Booking.com нарушила антимонопольное законодельство, навязывая невыгодные гостиницам условия.

«Федеральная антимонопольная служба завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании «Booking.com B.V.». По результатам его рассмотрения компания признана нарушившей пункт 3 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФАС выдаст компании предписание о прекращении нарушающих закон действий. Служба потребует от компании исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете.

Российское законодательство запрещает компании, занимающей доминирующее положение, навязывать невыгодные контрагенту условия.

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