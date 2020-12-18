Юрист-международник получил четыре года тюрьмы за кражу €819 тыс.

Суд в Москве приговорил юриста-международника Якова Мельникова к четырем года тюрьмы за кражу €819 тыс. со счета Министерства финансов Нидерландов. Об этом пишет ТАСС.

«Яков Мельников признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», — сказала Петренко.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, эти деньги принадлежали России как членский взнос для вступления в международный консорциум спутниковой связи «Интелсат».

Отмечается, что Мельников признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В рамках расследования суд наложил арест на денежные средства, недвижимое имущество и автомобиль Мельникова на общую сумму более 13 млн рублей и свыше $317 тыс.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сотрудница полиции подозревается в мошенничестве по делу об ограблении отца Гретцки

— Лжесотрудник банка украл у московской пенсионерки 2,5 млн рублей

— В онкологическом центре Курска выявили многомиллионные хищения