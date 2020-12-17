РБК: данные об электронных кошельках с января будут передаваться в ФНС

Банки России с 6 января начнут подавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков в ряде сервисов и информацию об изменении их реквизитов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее указание Банка России.

Уточняется, что речь идет о персонифицированных электронных кошельках с полной и упрощенной идентификацией клиента. Отвечать за данную функцию будут рассчетные банки этих сервисов.

Соответствующее указание также разработал ЦБ в соответствии с начавшими действовать 1 апреля изменениями в Налоговый кодекс. Формы и форматы сообщений банка налоговому органу утвердили приказом ФНС от 28 мая, но он будет активирован в январе.

Как отмечается, банки уже сейчас передают в налоговую службу сведения об открытии или закрытии банковских счетов юридических и физических лиц и изменении их реквизитов.

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