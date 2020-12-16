«Лукойл» получил высшую международную награду в сфере массовых коммуникаций за инновации в нефтяной отрасли

ПАО «Лукойл» удостоено Гран-при, а также победы сразу в двух номинациях крупнейшей в Восточной Европе и Средней Азии премии в сфере массовых коммуникаций Eventiada IPRA Golden World Awards 2020, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в среду, 16 декабря.

Как известно, с этого года конкурс проходит в партнерстве с Организацией Объединенных Наций (ООН), став частью программы по поддержке Целей Устойчивого Развития ООН.

Высшую награду международной премии «Лукойл» получил за проекты, реализованные в 2019-2020 годах, в том числе, за создание в историческом павильоне №25 «Нефть» на ВДНХ масштабной мультимедийной экспозиции, рассказывающей об истории и научно-техническом прогрессе топливно-энергетического комплекса.

Так, проект компании признан лучшей инициативой в поддержку 9-й цели устойчивого развития ООН - «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям». Многие из 17 целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций напрямую связаны с деятельностью ПАО «Лукойл», такие как доступная энергия, сохранение экосистем моря и суши, борьба с изменением климата, вопросы социального благополучия и другие. Эти задачи интегрированы в стратегию компании.

Более того, программа «Лукойла» по развитию исторического павильона №25 «Нефть» на ВДНХ признана лучшим выставочным проектом в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии.

Победителей определяло международное жюри из представителей 35 национальных ассоциаций из 17 стран.