Большинство россиян предпочитают тратить деньги по минимуму в настоящее время
Катерина Медведева
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Больше половины россиян (57%) считают настоящее время неудачным для совершения крупных покупок, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По мнению 68% россиян, сейчас лучше тратить деньги по минимуму, откладывая как можно больше на будущее.
75% опрошенных заявили, что сейчас плохое время для кредитования, противоположной позиции придерживаются 11%.
Кроме того, 42% респондентов считают, что в настоящий момент лучше забрать вклады из банков, а 32% выразили обратную точку зрения.
Опрос проводился 27 ноября 2020 года среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
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