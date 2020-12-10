Большинство россиян предпочитают тратить деньги по минимуму в настоящее время

Больше половины россиян (57%) считают настоящее время неудачным для совершения крупных покупок, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По мнению 68% россиян, сейчас лучше тратить деньги по минимуму, откладывая как можно больше на будущее.

75% опрошенных заявили, что сейчас плохое время для кредитования, противоположной позиции придерживаются 11%.

Кроме того, 42% респондентов считают, что в настоящий момент лучше забрать вклады из банков, а 32% выразили обратную точку зрения.

Опрос проводился 27 ноября 2020 года среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

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