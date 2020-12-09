Росавиация запретила перевозить тургруппы за рубеж
Росавиация запретила российским авиакомпаниям перевозить за рубеж организованные туристические группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму ведомства, разосланную перевозчикам.
«Перевозка граждан за пределы РФ не должна реализовываться и выполняться в рамках туристических пакетов», — указано в телеграмме.
Там отмечается, что в случае обнаружения продажи билетов в рамках турпакетов разрешение на полет будет аннулировано.
Весной Россия прекратила международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. С августа началось постепенное открытие границ.
На сегодняшний день россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Южную Корею и на Мальдивы.
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