ФРГ разрешила укладку «Северного потока — 2» до конца 2020 года

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) согласовало укладку трубопровода «Северный поток — 2» в акваториях страны на 5 декабря текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По словам заместителя спикера BSH Мерле Мансфельд, непосредственно с этой даты действует актуальное разрешение ведомства. Она добавила, что трубоукладочными работами будет заниматься судно «Академик Черский».

Кроме того, уточнила Мансфельд, для работ в период с января по апрель предстоит завершить процедуру согласования изменения в общее разрешение на проведение работ.

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