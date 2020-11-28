Вучич пообещал достроить сербский участок «Турецкого потока» в ближайшее время

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что сербский участок «Турецкого потока» будет достроен в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС.

«У нас есть соглашения с «Газпромом», мы сделаем все, что необходимо и, насколько я слежу за этим очень плотным графиком работы, все идет хорошо. Все идет очень интенсивно, завершаем через несколько дней», — сказал Вучич.

Ранее сербское правительство отозвало из парламента одобренный ранее законопроект, который гарантирует республике кредит в €55 млн, необходимые для завершения строительства.

«Турецкий поток» идет по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию, а затем в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Основная его ветка была открыта президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в январе 2020 года.

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