Эксперты спрогнозировали положение рубля к концу года

Цена на нефть марки Brent может до конца года превысить психологически значимую отметку в $50 за баррель, но вряд ли закрепится на этом уровне. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на экспертов.

«Мы ожидаем тестирование этого уровня в ближайшие несколько недель, но по нашим оценкам, нефть закончит год в диапазоне 47-49 долларов за баррель», — приводятся слова Андрея Манько из РИА Рейтинга.

В таком случае рубль может укрепиться, но доллар будет держаться около 75 рублей, считают аналитики. Снижение цены доллара связывается со сверхмягкой денежной политикой ФРС и масштабным бюджетным дефицитом в США.

Во второй половине ноября нефть подорожала на 9%, до $49 за баррель.

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