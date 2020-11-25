Рубль снижается к доллару и евро

Курс рубля символически снижается к доллару и сильнее теряет к евро, следует из данных Мосбиржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск среды, 25 ноября, вырос на 3 копейки — до 75,51 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 89,82 рубля.

Январский фьючерс на нефть Brent вырос на 0,77% — до 48,15 доллара за баррель.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россияне рассказали об ожиданиях от доллара и евро в 2021 году

— Экономист спрогнозировал падение курса доллара до 45 рублей

— В Credit Suisse спрогнозировали укрепление рубля