В ФРГ сочли недопустимыми возможные санкции США из-за «Северного потока — 2»

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес прокомментировал ситуацию вокруг строительства «Северного потока — 2». Об этом сообщает газета Welt.

Так, он назвал возможные санкции США в отношении проекта «недопустимым вмешательством в международное право».

«Такой подход совершенно исключен среди союзников», — отметил глава комитета.

Хермес также призвал американскую сторону уважать европейский суверенитет и вернуться к широкому сотрудничеству с властями Германии и Европы.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ: Вашингтон угрожает санкциями участникам проекта «Северный поток — 2»

— В Германии заявили о шансе защитить «Северный поток — 2»