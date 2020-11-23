В ФРГ сочли недопустимыми возможные санкции США из-за «Северного потока — 2»
Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес прокомментировал ситуацию вокруг строительства «Северного потока — 2». Об этом сообщает газета Welt.
Так, он назвал возможные санкции США в отношении проекта «недопустимым вмешательством в международное право».
«Такой подход совершенно исключен среди союзников», — отметил глава комитета.
Хермес также призвал американскую сторону уважать европейский суверенитет и вернуться к широкому сотрудничеству с властями Германии и Европы.
Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
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