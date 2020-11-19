РБК: в аптеках России наблюдается дефицит «Йодомарина»

В российских аптеках наблюдается дефицит препарата «Йодомарин», который применяется для профилактики заболеваний щитовидной железы и восполнения недостатка йода в организме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как отмечает аналитическая компания DSM Group, в текущем году препарат занимает лидирующую долю рынка по аптечным продажам. Речь идет в том числе о его аналогах «Калия йодид Реневал», «Йодбаланс» и других.

Спад продаж начался в середине сентября и продолжился в октябре. Так, за октябрь этого года было продано порядка 123 тысяч упаковок, в то время как в прошлом году этот показатель составил 320,5 тысяч.

Собеседники издания полагают, что дефицит «Йодомарина» возник из-за отсутствия поставок от дистрибьюторов. При этом отмечается, что производитель уже начал отгрузки препарата и к концу текущего месяца дефицит будет ликвидирован.

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