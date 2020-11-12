В Госдуме предложили провести индексацию маткапитала на 20%

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил на имя главы Минтруда Антона Котякова письмо, в котором предложил оценить возможность внеочередной индексации материнского капитала летом 2021 года на 20%, передает RT.

В своем обращении парламентарий привел данные Счетной палаты, согласно которым, с января по июль 2020 года в России родилось почти на 50 тысяч детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Федоров сослался на мнение ряда экспертов, которые утверждают, что индексация маткапитала могла бы стать существенной мерой поддержки, направленной на стимулирование рождаемости в стране.

«Предлагается проведение внеочередной индексации сумм средств материнского капитала с 1 июля 2021 года на 20%», — сказано в тексте обращения.

Депутат в своем письме также попросил Котякова выразить свое мнение по данному предложению, «исходя из возможностей бюджета Российской Федерации».

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