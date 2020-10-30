Бизнес предложил отказаться от массовой установки умных счетчиков

Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний предложила Госдуме изменить подход, по которому с 2022 года планируется установка интеллектуальных систем учета электроэнергии. Об этом сообщает газета «Известия».

«С 1 января 2022 года все устанавливаемые приборы должны быть «интеллектуальными». По предварительным оценкам, в ближайшие 16 лет необходимо установить 45 млн новых счетчиков, на что потребуется от 630 млрд до 1,1 трлн рублей», — говорится в сообщении.

По данным издания, чтобы снизить затраты, бизнес предложил следовать такому принципу: если менять приборы в доме, то либо все на «умные», либо полностью отказаться от дорогого оборудования.

Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба сообщила газете, что разработала постановление, по которому предельно допустимый порог тарифов на электроэнергию может вырасти сверх разрешенного при установке умных счетчиков.

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