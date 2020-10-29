Путин не знает, что станет с долларом в случае победы Байдена на выборах

Президент России Владимир Путин затруднился дать прогноз, что будет с курсом доллара в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, передает ТАСС.

По мнению политика, предсказуемость развития событий с долларом будет выше, если на выборах победит нынешний глава государства Дональд Трамп.

«Что произойдет с долларом после возможной победы господина Байдена, нам трудно сейчас об этом судить. <...> Если будут реализовываться с социальной точки зрения очень выигрышные проекты, но с точки зрения сохранения устойчивости бюджетной системы, с точки зрения экономики в целом, как это повлияет на доллар — сейчас очень сложно сказать», — пояснил Путин.

Путин считает, что, если у власти в США останется команда Трампа, прогнозы по курсу доллара будет делать проще, так как РФ уже знакома с курсом его работы.

Выборы в США состоятся на следующей неделе, 3 ноября.

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