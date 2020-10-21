Курс евро опустился ниже 91 рубля
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Курс евро опустился ниже 91 рубля впервые с 14 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Курс евро расчетами «завтра» упал на 51 копейки, до 90,98 рубля.
Доллар тоже подешевел — на 68 копеек, до 76,65 рубля.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Рубль снижается к доллару и евро в начале дня
— Доллар опустился ниже 77 рублей впервые с 13 октября