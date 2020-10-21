Курс евро опустился ниже 91 рубля

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Курс евро опустился ниже 91 рубля впервые с 14 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Курс евро расчетами «завтра» упал на 51 копейки, до 90,98 рубля.

Доллар тоже подешевел — на 68 копеек, до 76,65 рубля.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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