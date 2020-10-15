Мантуров назвал преимущество падения рубля

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью Bloomberg заявил, что падение рубля — это «круто».

По словам министра, падение российской валюты на почти 20% по отношению к доллару станет благоприятным условием для российских компаний.

Мантуров считает, что это заставит бизнес меньше полагаться на импорт, и это «круто».

Глава ведомства также отметил, что летом, после снятия ограничений по коронавирусу, российская экономика показала очень быстрые темпы восстановления.

Он выразил надежду, что пик пандемии в России уже позади.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Официальный курс евро составил 90,71 рубля

— В России вторую неделю подряд инфляция сохраняется на уровне 0,1%

— Рубль снижается к доллару и евро