Мантуров назвал преимущество падения рубля
Валерия Исполатова
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Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью Bloomberg заявил, что падение рубля — это «круто».
По словам министра, падение российской валюты на почти 20% по отношению к доллару станет благоприятным условием для российских компаний.
Мантуров считает, что это заставит бизнес меньше полагаться на импорт, и это «круто».
Глава ведомства также отметил, что летом, после снятия ограничений по коронавирусу, российская экономика показала очень быстрые темпы восстановления.
Он выразил надежду, что пик пандемии в России уже позади.
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