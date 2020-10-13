В ЦБ допустили выпуск цифрового рубля как новой формы денег

Цифровой рубль может стать новой формой денег наряду с наличными и безналичными. Об этом сообщается в докладе Банка России.

Там отмечается, что эмиссию будет осуществлять ЦБ. При этом будет обеспечена «бесшовность платежного пространства» в России и простота конвертации из одной формы в другую.

В докладе также говорится, что регулятор будет проводить разработку цифрового рубля поэтапно.

«После оценки возможностей и определения концепции с учетом общественных консультаций планируется пилотирование цифрового рубля на ограниченном круге пользователей и разработка платформы цифрового рубля», — отмечается в документе.

Новым деньгам будут присвоены коды, которые будут храниться на специальных электронных кошельках.

Гендиректор компании Group IB Илья Сачков положительно оценил инициативу и заявил, что создание цифрового рубля позволит сократить коррупцию и криминал в стране.