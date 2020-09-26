На площадке кабмина могут обсудить доплаты врачам за коронавирус

На площадке кабмина могут обсудить совершенствование системы выплат медикам и подходы к работе врачей в условиях коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российском правительстве.

«Нам известно о предложении представителей медицинской общественности обсудить новые подходы к организации оказания медицинской помощи и работы медперсонала в условиях пандемии COVID-19, а также совершенствования принципов начисления дополнительных выплат медицинским работникам за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, в том числе с учетом фактически отработанного времени, на площадке правительства», — сказал собеседник.

Источник уточнил, что такая встреча может пройти на следующей неделе.

Ранее заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы Уфы Владислав Голубятников, главный врач Городской больницы скорой медицинской помощи Таганрога Дмитрий Сафонов и главный врач стационара Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Виталий Гусаров предложили сделать выплаты медикам более адресными и справедливыми.

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