В России введут обязательную маркировку ювелирных изделий

С 1 января в России станет обязательной маркировка ювелирных изделий, передает РИА «Новости» сообщение Минфина РФ. Кроме того, с 1 июля будет разрешен только оборот маркированных ювелирных изделий.

«С 1 декабря 2020 года система заработает в тестовом режиме, будет введена добровольная маркировка и открытие личных кабинетов в системе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли. Она позволит получать информацию о приобретенном ювелирном изделии для покупателей и представителей надзорных органов.

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