Названы регионы с самыми большими расходами на услуги ЖКХ

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Исследование выявило регионы России, жители которых больше всего тратят на услуги ЖКХ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, средняя российская семья в месяц тратит из бюджета на оплату жилищно-коммунальные услуги примерно 4,8 тыс. рублей.

При этом самые большие затраты на услуги ЖКХ выявлены у жителе Республики Коми. На втором месте по уровню затрат на оплату услуг ЖКХ находится Чукотский автономный округ. Следом за ним идет Магаданская область.

Самые минимальные траты на оплату жилищно-коммунальных услуг были зафиксированы в Москве, Дагестане и Ингушетии.

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