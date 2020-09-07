Новак назвал объемы нефти для переброски из портов Литвы
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что объем возможных поставок нефти Белоруссии через российские порты составит порядка 3-4 млн т, передает ТАСС.
По словам главы ведомства, на данный момент идет работа над созданием таких экономических условий, которые были бы выгодны всем: портам, непосредственным перевозчикам, железным дорогам и самим производителям нефтепродуктов.
Новак рассказал, что российская сторона подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через российские порты в течение сентября.
Потенциал таких поставок составляет 3-4 млн т, добавил он.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко возможную переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты.
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