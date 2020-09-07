Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами

Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике, которые могут возникнуть до конца 2020 года. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина, до 2025 года за пандемию коронавируса придется отдать около $35 трлн.

Он считает, что правительства стран должны будут привить большую часть населения от коронавирусной инфекции и только после этого экономические потери начнут снижаться.

Также профессор не исключает, что возможна вторая волна COVID-19.

Страны с ведущими мировыми экономиками уже вложили триллионы долларов в меры поддержки. Благодаря этому снизился уровень безработицы в США, начала восстанавливаться экономика Китая и выросло производство в Германии.

Советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Йоахим Фелс отмечает, что сейчас страны проходят пик подъема, после чего начнется спад. Чтобы экономика продолжала расти, правительствам необходимо сохранять «антивирусные» меры поддержки, однако многие из них уже сейчас готовы отказаться от этого.

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