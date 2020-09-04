Спрос на билеты на Мальдивы вырос в шесть раз

Среди россиян резко повысился спрос на билеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы, пишет RT со ссылкой на пресс-службу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip .

Так, количество поисковых запросов на перелеты в ОАЭ увеличилось в четыре раза, в Египет — в пять, в Мальдивы — в шесть раз по сравнению с несколькими днями ранее.

Аналитики отметили, что дешевле всего можно улететь в Каир. Цены на билеты стартуют от 8,8 тысячи рублей. В Дубай можно слетать минимум за 12,5 тысячи рублей, на Мали — не меньше 28 тысяч рублей.

Ранее Россия объявила о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

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