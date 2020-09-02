Кабмин выделил почти 5 млрд рублей на развитие дорог в регионах

Правительство России выделит регионам на развитие дорожных сетей 4,95 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Данное постановление было разработано в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», а также нацпроекта «Безопасные и качественные автодорог».

Как уточняется в заявлении, денежные средства выделены как на совершение ремонтных работ, так и на строительство новых дорожных участков.

Также ожидается, что в 2020 году будет реализован ремонт около 110 км магистралей.

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