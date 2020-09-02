Рубль теряет к доллару и евро

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Доллар и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи.

Курс доллара повышается на 13 копеек, до 73,71 рубля.

Евро поднимается на 7 копеек, до 87,73 рубля.

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