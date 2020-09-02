В России могут отметить имущественный налог для многодетных семей

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила отменить имущественный налог для многодетных семей до достижения 18 лет младшим ребенком. Об этом сообщает RT.

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребенка», — сказано в ее обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

На данный момент для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете – налогом не облагается площадь 10 кв. м для комнаты, 20 кв. м для квартиры и 50 кв. м для частного дома.

По словам Вольнец, таких мер поддержи недостаточно, так как многодетным семьям все равно необходимо платить налог, сумма которого может быть существенной для большой семьи.

Общественница считает, что ее предложение станет дополнительным подспорьем для родителей, а также сможет поспособствовать увеличению числа многодетных семей в стране.

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