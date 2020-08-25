Московский гарантийный фонд помог бизнесу получить кредиты на 13,5 млрд руб.

Столичные предприниматели стали чаще обращаться за кредитами с гарантийной поддержкой, рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

С начала года малый и средний бизнес при поручительстве города получил кредиты на 13,5 миллиарда рублей. Средний размер поручительств составлял 19–20 миллионов рублей.

«Распространенной причиной отказов по заявкам на займы для бизнеса становится отсутствие у компании достаточного обеспечения по кредиту. В этих случаях город готов предоставить гарантийную поддержку через Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Его поручительства покрывают до 70 процентов суммы кредита. Востребованность такой меры поддержки со стороны предприятий постоянно растет», — отметил Алексей Фурсин.

Объем финансирования бизнеса с гарантийной поддержкой города по итогам полугодия вырос на 11 процентов по сравнению с аналогичными показателями 2019 года.

Сегодня в партнерстве с организацией работают около 70 банков. Примерно половина поручительств, выданных столичным Фондом содействия кредитованию малого бизнеса, приходится на организации оптовой и розничной торговли. Около трети клиентов по итогам полугодия составили компании в отраслях производства, строительства, транспорта, инновационных технологий, медицины и других, остальные представляют сферу услуг.

Компании использовали гарантии для пополнения оборотных средств, инвестиций, рефинансирования действующих займов и исполнения государственных контрактов.

Кроме того, Департамент реализует программу субсидирования для предоставления займов компаниям по льготным ставкам. Город оплачивает кредитным организациям вместо предпринимателей до восьми процентов ставки по новым займам и шести процентных пунктов — по уже действующим. Взять такой заем могут любые субъекты малого и среднего предпринимательства Москвы независимо от сферы деятельности. В программе участвуют 11 крупнейших банков столицы.

«К этому моменту московские предприниматели получили льготные кредиты по городской программе на сумму более 38 миллиардов рублей. Еще более 49 миллиардов рублей займов уже одобрены и поступят компаниям на счета в ближайшее время. Чаще всего участниками программы со стороны бизнеса становятся представители сферы оптовой торговли, строительства, транспорта, аренды», — добавил Алексей Фурсин.

При этом представители бизнеса могут воспользоваться двумя видами поддержки одновременно, то есть получить и льготную ставку, и поручительство от города.

Заявку на поручительство предприниматели могут подать через Фонд содействия кредитованию, кредиторов — партнеров фонда или в центрах услуг для бизнеса столицы.