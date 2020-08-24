В АТОР рассказали о липовых справках для поездок в Европу

Россияне приобретают фальшивые справки для путешествий в Европу стоимостью до 60 тыс. рублей, в которых указано, что они едут на лечение. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает «Интерфакс».

Она уточнила, что в настоящее время в европейские страны можно попасть лишь при наличии вида на жительство или гражданства, а также если у человека есть право на учебу, лечение работу или он должен ухаживать за близкими родственниками, живущими в Европе.

Ломидзе уточнила, что поддельные справки о необходимости поехать лечиться в страны Евросоюза предлагают ряд компаний. Для оформления документа необходимо указать даты поездки, а также приобрести авиабилеты и забронировать отель. Документ направляют по почте. Цена справки варьируется от 2000 до 60 000 рублей.

Кроме того, подобные компании часто предлагают дополнительно приобрести отрицательный тест на коронавируса со скидкой по возвращении в Россию.

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