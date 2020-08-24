АТОР рассказала об опасности «лазеек» в Европу
Использование различных «лазеек», чтобы попасть в Европу и другие страны, транспортное сообщение с которыми приостановлено, является нелегальным, предупредила глава Правовой службы Ассоциации туроператоров России Надежда Ефремова.
Так, покупка медицинских справок о необходимости лечения и результатов теста на коронавирус нового типа нарушает законодательство, отметила Ефремова. За подобные действия и турист, и организатор поездки могут быть привлечены к ответственности.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.
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