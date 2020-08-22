Эрдоган получил от Зеленского поздравление с обнаружением крупнейшего месторождения газа

Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравления президенту Турции Тайипу Эрдогану в связи с обнаружением крупнейшего газового месторождения в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, политик пожелал, чтобы находка «принесла благо» гражданам Турции.

В администрации турецкого лидера отметили, что между главами государства состоялся телефонный разговор.

В ходе переговоров президенты обсудили шаги по усилению отношений между странами.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что в Черном море судно обнаружило крупнейшее в истории страны месторождение газа. Запасы оцениваются в 320 млрд кубометров.

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