Эрдоган получил от Зеленского поздравление с обнаружением крупнейшего месторождения газа
Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравления президенту Турции Тайипу Эрдогану в связи с обнаружением крупнейшего газового месторождения в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кроме того, политик пожелал, чтобы находка «принесла благо» гражданам Турции.
В администрации турецкого лидера отметили, что между главами государства состоялся телефонный разговор.
В ходе переговоров президенты обсудили шаги по усилению отношений между странами.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что в Черном море судно обнаружило крупнейшее в истории страны месторождение газа. Запасы оцениваются в 320 млрд кубометров.
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