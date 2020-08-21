В ФРГ сочли верхом наглости связанные с «Северным потоком – 2» угрозы США

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что угрозы американских сенаторов по поводу «Северного потока — 2» являются «верхом наглости». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По его мнению, «первой наглостью» являются санкции США против компаний, которые принимали участие в укладке труб газопровода.

Еще одной наглостью Крахт счел угрозы трех американских сенаторов ограничительными мерами компаниям, которые имели хотя бы какую-то связь с «Северным потоком», а также их некоторым отдельным сотрудникам.

Бургомистр также добавил, что надеется на быстрое завершение укладки трубопровода и подчеркнул, что Германия должна доказать всему миру, что ее нельзя запугать.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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