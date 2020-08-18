Официальный курс евро составил 87,34 рубля
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Официальный курс евро на 19 августа увеличился на 87,4 копейки и составил 87,34 рубля. На это указывают данные Центрального банка России.
Официальный курс доллара повысился на 46,45 копейки и достиг 73,43 рубля.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам на 19 августа, выросла на 64,9 копейки, до 79,6 рубля.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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