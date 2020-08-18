Илон Маск поднялся на четвертую строчку в списке богатейших людей мира

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск переместился на четвертую строчку в списке богатейших людей мира, передает Bloomberg.

Как сообщает агентство, в понедельник, 17 августа, акции Tesla выросли на 11%, что позволило Маску увеличить собственный капитал на $7,8 млрд. Теперь его состояние оценивается в $ 84,8 млрд.

Отмечается, что американский предприниматель сместил генерального директора группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Состояние французского бизнесмена-миллиардера в настоящее время оценивается в $ 84,6 млрд.