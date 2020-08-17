Правительству РФ предложили новый способ борьбы с санкционной продукцией
Россельхознадзор предложил правительству новый способ борьбы с ввозом в Россию санкционной продукции. Об этом в интервью РБК заявил глава ведомства Сергей Данкверт.
«Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», — заявил Данкверт.
По его словам, уличенных в провозе в Россию санкционной продукции водителей следует на время лишать права посещать РФ.
Кроме того, Данкверт предлагает создать в Белоруссии, Казахстане и других соседних государствах информационные системы, которые будут отслеживать таких нарушителей.
Вопрос, по словам Данкверта, находится на контроле правительства.
Шесть лет назад Россия ввела ответное эмбарго на санкции США и ЕС. Запрет на ввоз импортных продуктов благотворно сказался на отечественном агросекторе, считают эксперты. В минусе — промышленность. А самыми пострадавшими оказались потребители. Качественной еды стало меньше, ассортимент сузился, а цены выросли.
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