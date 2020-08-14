Депутат Рады заявил об уничтожении предприятия «Мотор Сич»

Замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский заявил, что экс-президент и генеральный конструктор украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод. Свое видеообращение он выложил на YouTube.

По мнению парламентария, Богуслаев, который в настоящее время является почетным президентом «Мотор Сичи», начал делать это после продажи своих акций китайским инвесторам.

«Его сын недавно за эти деньги купил остров в Италии. После того, как он получил эти деньги от китайской компании, завод был заблокирован СБУ», — заявил Дубинский.

Депутат также считает, что украинская правоохранительная система помогает Богуслаеву ликвидировать «Мотор Сич».

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