Россия в июле нарастила добычу нефти

Среднесуточная нефтедобыча в России в июле увеличилась на 0,4%, то есть до до 9,371 миллиона баррелей в день, пишет The Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, подведомственного Минэнерго.

В то же время в годовом значении уровень понизился на 16% на фоне смягчения ограничений по сделке ОПЕК+.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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