«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока - 2»
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северного потока-2», больше не принадлежит «Газпрому», передает РБК со ссылкой на список аффилированных лиц газовой монополии.
«Академик Черский» единственный в России обладает современной системой безъякорного позиционирования
В декабре 2019 года министр энергетики России Александр Новак рассказал, что это судно способно достроить «Северный поток-2».
Новый конечный собственник судна пока неизвестен
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