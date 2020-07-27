Основателем «Тараса Бульбы» может заняться Интерпол

Основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана планируют объявить в международный розыск по новому делу. Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель председателя Следственного комитета Елена Леоненко.

Белойвану инкриминируют ст. 192.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов) по подозрению в сокрытии 57 млн рублей.

В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей. По версии следствия, бизнесмен привлекал так называемых «ночных кассиров». При помощи установленного в ресторанах Белойвана программного обеспечения кассиры по ночам удаляли из памяти системы R-Keeper (система автоматизации предприятий общественного питания) самые дорогие заказы клиентов за день, уменьшали сведения о количестве поступивших заказов.

Басманный суд Москвы приговорил его к двум годам колонии общего режима, своей вины осужденный не признал. В 2019 году он досрочно освободился из-за болезни.

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